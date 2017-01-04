2 очка Доуса помогли «Барысу» обыграть «Спартак», это 3-я победа кряду

«Барыс» на своём льду взял верх над «Спартаком» в заключительном матче очередного игрового дня регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Астанинская команда выиграла третий матч подряд и пятый в последних шести. Московская команда проиграла пять матчей из последних семи.
Кори Тривино вывел «Барыс» вперёд на исходе шестой минуты матча. На 32-й минуте встречи Найджел Доус упрочил лидерство хозяев. Впоследствии «Барыс» довёл дело до «сухой» победы. Под занавес матча Дастин Бойд поразил пустые ворота.
Главным героем встречи стал нападающий хозяев Найджел Доус, набравший 2 (1+1) очка.
Видео голов и лучших моментов матча можно посмотреть здесь