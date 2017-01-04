Муршак поехал на выезд с ЦСКА, Ничушкин и Да Коста остались в Москве

Словенский нападающий ЦСКАвосстановился от травмы и отправился с командой на матч c рижским «Динамо». Форвард не выходил на лёд с конца октября из-за травмы нижней части тела.«Муршак восстановился от повреждения и отправился с командой на выезд», — сообщили в пресс-службе столичного клуба.По сообщению пресс-службы, на лёд готов выйти капитан ЦСКА Денис Денисов, получивший повреждение на раскатке перед матчем с московским «Динамо». Не смогут принять участие в игре нападающие Валерий Ничушкин и Стефан Да Коста, которые восстанавливаются от травм в Москве.