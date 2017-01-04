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Лучич: игроки «Коламбуса» усердно работают, чтобы подбирать шайбу

4 января 2017, среда. 21:30. Хоккей
Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Милан Лучич поделился мнением о 16-матчевой победной серии «Коламбус Блю Джекетс» после поражения от команды Джона Тортореллы со счётом 1:3.

«Полагаю, победные серии происходят тогда, когда команда играет правильным способом и игроки отлично взаимодействуют друг с другом. Можно было увидеть, что все получалось в их пользу.

Легко сказать, что они просто собирают отскоки, однако они усердно работают, чтобы подбирать шайбу, и используют отскоки», – цитирует игрока официальный сайт НХЛ.
Источник: NHL Сообщить об ошибке
Теги
Коламбус Блю Джекетс Эдмонтон Ойлерз Милан Лучич
Новости. Хоккей
4 января 2017, среда
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