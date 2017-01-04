Лучич: игроки «Коламбуса» усердно работают, чтобы подбирать шайбу

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Милан Лучич поделился мнением о 16-матчевой победной серии «Коламбус Блю Джекетс» после поражения от команды Джона Тортореллы со счётом 1:3.
«Полагаю, победные серии происходят тогда, когда команда играет правильным способом и игроки отлично взаимодействуют друг с другом. Можно было увидеть, что все получалось в их пользу.
Легко сказать, что они просто собирают отскоки, однако они усердно работают, чтобы подбирать шайбу, и используют отскоки», – цитирует игрока официальный сайт НХЛ.