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Рой – лучший игрок «Трактора» в декабре

4 января 2017, среда. 22:15. Хоккей
Завершился опрос, в котором болельщики клуба выбрали лучшего игрока последнего месяца 2016 года. Первым стал форвард Дерек Рой, набравший 30% (315) от общего числа голосов. В декабре канадский хоккеист забросил три шайбы и сделал одну голевую передачу.

На втором месте Алексей Кручинин – 28% (302) голосов. На счету игрока 8 (3+5) очков в прошедшем месяце. Замкнул тройку Дмитрий Пестунов – 25% (260) голосов. В декабре форвард записал в актив одну шайбу и пять голевых пасов.

30% — Дерек Рой – 315 голосов
28% — Алексей Кручинин – 302
25% — Дмитрий Пестунов – 260
12% — Максим Якуценя – 128
5% — Владимир Денисов – 54

В официальной группе «Трактора» ВКонтакте победу в голосовании одержал Алексей Кручинин:

52.4% — Алексей Кручинин – 880 голосов
22.7% — Максим Якуценя – 381
17.6% — Дерек Рой – 296
5.1% — Владимир Денисов – 85
2.2% — Дмитрий Пестунов — 37
Источник: Официальный сайт ХК "Трактор" Сообщить об ошибке
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ХК Трактор Дерек Рой
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