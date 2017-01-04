Рой – лучший игрок «Трактора» в декабре

Завершился опрос, в котором болельщики клуба выбрали лучшего игрока последнего месяца 2016 года. Первым стал форвард Дерек Рой, набравший 30% (315) от общего числа голосов. В декабре канадский хоккеист забросил три шайбы и сделал одну голевую передачу.
На втором месте Алексей Кручинин – 28% (302) голосов. На счету игрока 8 (3+5) очков в прошедшем месяце. Замкнул тройку Дмитрий Пестунов – 25% (260) голосов. В декабре форвард записал в актив одну шайбу и пять голевых пасов.
30% — Дерек Рой – 315 голосов
28% — Алексей Кручинин – 302
25% — Дмитрий Пестунов – 260
12% — Максим Якуценя – 128
5% — Владимир Денисов – 54
В официальной группе «Трактора» ВКонтакте победу в голосовании одержал Алексей Кручинин:
52.4% — Алексей Кручинин – 880 голосов
22.7% — Максим Якуценя – 381
17.6% — Дерек Рой – 296
5.1% — Владимир Денисов – 85
2.2% — Дмитрий Пестунов — 37