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175 лет назад
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Капризов открыл счёт в полуфинале МЧМ-2017 США-Россия
4 января 2017, среда. 23:32.
Хоккей
Молодёжная сборная России вышла вперёд в полуфинальном матче чемпионата мира с национальной командой США.
На 12-й минуте полуфинального матча МЧМ-2017 шайбу забросил нападающий российской сборной
Кирилл Капризов
с передачи
Михаила Воробьёва
.
>>> Россия и США сыграют за выход в финал МЧМ в Монреале. LIVE
Видео также можно посмотреть
здесь
Источник:
«Чемпионат»
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Теги
Молодёжная сборная России - Хоккей
Кирилл Капризов
Михаил Воробьёв
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Новости. Хоккей
5 января 2017, четверг
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Сборная США впервые вышла вперёд в полуфинале МЧМ с россиянами
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