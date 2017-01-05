Сборная России не сумела выйти в финал МЧМ-2017, по буллитам уступив США

На 12-й минуте Кирилл Капризов вывел россиян вперёд, но Колин Уайт под занавес первого периода восстановил равновесие. Денис Гурьянов вскоре после перерыва вернул лидерство команде Валерия Брагина, на что американцы ответили точными бросками Люка Канина и Уайта, оформившего дубль.
Гурьянов на 47-й минуте сделал счёт равным, после чего голов с игры зрители больше не увидели. В серии буллитов обе команды исполнили по семь бросков, а решающей стала попытка Троя Терри, который за серию точно исполнил все три своих буллита.
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Во втором полуфинале встретятся команды Канады и Швеции.
Видео победного буллита Терри также доступно здесь.