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Гурьянов: несколько человек поехали праздновать, они не знали про пять буллитов

5 января 2017, четверг. 02:23. Хоккей
Нападающий сборной Денис Гурьянов прокомментировал поражение от команды США (3:4 Б) в полуфинале МЧМ.

«Я знал, что надо исполнять по пять буллитов. Но буллиты это лотерея, кому-то везёт больше, кому-то меньше. Обидно очень. Все старались, вышли на третий период, проигрывая оду шайбу, смогли счёт сравнять. Ни к кому претензий нет. Отдали всё, просто не повезло. Какой это лучший матч для меня? Мы же проиграли.

Буллиты отрабатывали, конечно. Увы, нам не повезло. После трёх буллитов не выплеснулись. Только несколько человек поехала праздновать победу, они не знали про пять буллитов.

Сейчас разберём игру, можно сказать, что уже забыли полуфинал, надо готовиться к матчу за третье место. Без поражений не бывает побед. Есть такое ощущение, что упустили из рук победу. Обидно, сложно слова подобрать», — передаёт слова Гурьянова корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.

>>> Россия уступила по буллитам США в полуфинале МЧМ
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Молодёжная сборная России - Хоккей Денис Гурьянов U20 — Хоккей МЧМ-2017
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