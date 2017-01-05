Воронков: Самсонов — лидер, сплотил команду, в раздевалке сейчас стояла тишина

Защитник сборнойпрокомментировал поражение от команды США (3:4 Б) в полуфинале МЧМ-2017.«После трёх буллитов эмоционально выплеснулись, думали, что победа, а оказывается, нет. Извините, голоса нет.Изменили подход, команда поменялась по ходу турнира, все сплотились, стали играть друг за друга. Мы стали лучше играть в обороне, в атаке держали шайбу. Посмотрели как соперник ведёт позиционную атаку, попытались держать шайбу наверху. Самсонов — лидер команды. Он нас всех подтянул и поддержал, ошибки наши подправил. В раздевалке сейчас тишина стояла. Много эмоций отдали. Завтра у нас тяжёлая игра. Думаю, мы ещё соберемся и поговорим.Уверен, у нас будет возможность забрать медали. Надо нам до конца играть и биться. Думаю, мы можем завтра хорошо сыграть», — передаёт слова Воронкова корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.