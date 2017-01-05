Капризов: нас сразу предупредили, что будем бить 5 буллитов, ничего не вернёшь

Капитан сборной России Кирилл Капризов прокомментировал поражение от сборной США в полуфинале МЧМ-2017 со счётом 3:4 (Б).
«Я даже не знаю, что говорить сейчас. Неприятное поражение. Матч достали, сравняли счёт, но на буллитах проиграли. Нас сразу предупредили, что будем бить пять буллитов. Все старались выполнять тренерскую установку. Не знаю, как найти силы на завтрашний матч. Отдыхать, готовиться. Брагин сказал, что бывает такое в жизни, ничего не сделать. Ничего не вернёшь обратно. Надо бороться за медаль», — передаёт слова Капризова корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.
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