Сергачёв: завтрашний матч никто не отменял, надо играть за медали

Защитник молодёжной сборной Россииподвёл итоги полуфинального матча МЧМ с командой США, в котором подопечные Брагина проиграли по буллитам со счётом 3:4«В игре нам всего хватило. Ребята бились до конца. Буллиты забивали, Самсон тащил. Хочу сказать спасибо ребятам. Где-то я ошибся, немного шайбу не подержал, выбросил её. Мы хотели выйти в финал. У нас было больше времени в большинстве.Как настраиваться на завтрашний матч? Не знаю. Сейчас приду в номер, буду лежать, отдыхать, спать. Завтрашний матч никто не отменял, поэтому надо себя вытаскивать, и за медали играть. Марков с Гальченюком поддерживают меня, спросили, как дела», — приводит слова Сергачёва корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.