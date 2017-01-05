Брагин: ребята знали про пять буллитов, просто эмоции захлестнули

Главный тренер молодёжной сборной Россиипрокомментировал поражение от команды США (3:4 Б) в полуфинале МЧМ.«В первом периоде моментами сборная США играла с преимуществом. Во втором периоде мы владели инициативой, в заключительном отрезке встречи игра была равная. В овертайме играла шла до гола, у нас были моменты, а буллитная серия всегда 50 на 50. Хочу поздравить сборную США с выходом в финал и пожелать ей в завтрашнем матче удачи!Ребята знали про пять бросков в серии послематчевых буллитов, просто немножко эмоции захлестнули, один игрок побежал праздновать. Мы всё знали и перед четвертьфиналом и полуфиналом», — передаёт слова Брагина корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.