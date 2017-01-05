Канада сыграет с США в финале МЧМ-2017

Сборная Канады стала вторым финалистом молодёжного чемпионата мира по хоккею 2017 года. В полуфинальном матче канадцы обыграли Швецию — 5:2. По ходу матча Канада дважды уступала в счёте, но в итоге добилась убедительной победы.В составе победителей дубль оформил Жюльен Готье (33-я и 59-я минуты), ещё по голу забили Митчелл Стивенс (8), Энтони Чирелли (19) и Дилан Строум (48). У проигравших шайбы забросили Джоэль Эрикссон Эк (7) и Карл Грундстрём (9).В финале Канада сыграет со сборной США, а в матче за третье место сразятся Швеция и Россия.