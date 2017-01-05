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Дубль Пачьоретти и гол Радулова помогли «Монреалю» обыграть «Даллас» в ОТ

5 января 2017, четверг. 06:57. Хоккей
«Монреаль Канадиенс» на выезде обыграл «Даллас Старз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла в «Американ Эйрлайнс-центре» в Далласе и закончилась со счётом 4:3 ОТ в пользу гостей.

В составе «Монреаля» в основное время отличились Натан Больё (11-я минута), Александр Радулов (43) и Макс Пачьоретти (45). У «Далласа» голы забили Тайлер Сегин (15), Джон Клингберг (33) и Эса Линделль (58). Победный гол на 19-й секунде овертайма забил Пачьоретти, оформивший дубль. Защитник «Канадиенс» Алексей Емелин провёл на льду 23 минуты.
НХЛ - регулярный чемпионат
05 января 2017, четверг. 04:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
3 : 4 1:1, 1:0, 1:2, 0:1
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 – Больё (Дано) – 10:38 (5x5), 1:1 – Сегин (Джонс, Шарп) – 14:44 (5x5), 2:1 – Клингберг (Икин, Спецца) – 32:29 (5x4), 2:2 – А. Радулов (Больё, Уэбер) – 42:58 (5x4), 2:3 – Пачьоретти (Больё, Уэбер) – 44:13 (5x5), 3:3 – Линделль (Клингберг) – 57:13 (5x5), 3:4 – Пачьоретти (Питри, Дано) – 60:19 (3x3)
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Даллас Старз Монреаль Канадиенс Александр Радулов Макс Пачьоретти НХЛ
Новости. Хоккей
5 января 2017, четверг
06:57 Дубль Пачьоретти и гол Радулова помогли «Монреалю» обыграть «Даллас» в ОТ
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