Дубль Пачьоретти и гол Радулова помогли «Монреалю» обыграть «Даллас» в ОТ

«Монреаль Канадиенс» на выезде обыграл «Даллас Старз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла в «Американ Эйрлайнс-центре» в Далласе и закончилась со счётом 4:3 ОТ в пользу гостей.В составе «Монреаля» в основное время отличились Натан Больё (11-я минута),(43) и(45). У «Далласа» голы забили Тайлер Сегин (15), Джон Клингберг (33) и Эса Линделль (58). Победный гол на 19-й секунде овертайма забил Пачьоретти, оформивший дубль. Защитник «Канадиенс» Алексей Емелин провёл на льду 23 минуты.