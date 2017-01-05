«Аризона» проиграла восьмой матч кряду, уступив «Ванкуверу»

«Ванкувер Кэнакс» добыл убедительную победу над «Аризоной Койотс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на «Роджерс-Арене» в Ванкувере и закончилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.В составе «Кэнакс» отличились Свен Берчи (10-я минута), Брендон Саттер (47) и Бо Хорват (54). Российский защитник «Ванкувера» Никита Трямкин провёл на льду 16 минут. Голкипер «Кэнакс» Райан Миллер отразил 22 броска по своим воротам, оформив шат-аут.«Ванкувер» продлил свою победную серию до пяти матчей. «Аризона» проиграла восьмую встречу кряду.