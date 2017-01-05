Кузнецов: наши вратари и тренеры не рады таким матчам, как с «Торонто»

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз»выразил мнение, что зрителям по душе такие результативные матчи, как с «Торонто Мэйпл Лифс» (6:5 ОТ).«Мы в такую игру готовы играть хоть каждый день. Правда, вратари и тренеры не очень рады. Но трибуны явно получали удовольствие от всего происходящего, да и мы на льду тоже. Иногда у нас что-то не получается, но мы всегда доверяем друг другу и умеем исправляться на ходу. Хоккей — игра, здесь всегда будут ошибки. Важно подставлять партнёрам плечо», — цитирует Кузнецова официальный сайт лиги.