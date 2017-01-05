Форвард сборной США U20 Терри признан первой звездой игрового дня в НХЛ

Официальный сайт Национальной хоккейной лиги определил троих лучших хоккеистов завершившегося игрового дня.
Третьей звездой признан форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Михаэль Грабнер, набравший 3 (2+1) очка в матче с «Филадельфия Флайерз» (5:2).
Второй звездой стал капитан «Монреаль Канадиенс» Макс Пачьоретти, оформивший дубль в игре с «Даллас Старз» (4:3 ОТ).
Лучшим игроком дня признали нападающего молодёжной сборной США Троя Терри, реализовавшего три буллита в послематчевой серии полуфинального матча МЧМ-2017 с Россией (4:3 Б).