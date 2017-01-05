Терри: не знаю, можно ли меня ставить в одну лигу с Оши, это большая честь

Нападающий молодёжной сборной США, реализовавший три буллита в послематчевой серии бросков в полуфинале МЧМ со сборной России (4:3 Б), поделился мнением о сравнении с форвардом сборной США«Не знаю, можно ли меня поставить в одну лигу с Оши, но для меня большая честь, что есть повод для сравнения. Я не могу собрать все мысли в кучу, меня всё ещё трясёт.Думаю, мне повезло, что вратарь оставил пространство. Казалось, при первом буллите я стоял там вечность, пока дождался, что он упадёт. Но это сработало.Мы ещё никогда не обыгрывали этих парней до этого турнира. Это огромное достижение, что мы смогли обыграть их дважды. Это особенный день для нас», – цитирует Терри National Post.