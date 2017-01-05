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Келлер: когда смотрел буллиты – Россия забивала, а когда отворачивался – нет

5 января 2017, четверг. 12:17. Хоккей
Форвард молодёжной сборной США Клейтон Келлер поделился впечатлениями после полуфинала МЧМ с Россией (5:4 Б).

«Мы прервали трёхматчевую серию поражений от России в плей-офф, и это невероятно, учитывая, как мы их обыграли. Мне никогда не доводилось играть в таких матчах. Мы вышли в финал, и это потрясающе.

Во время серии буллитов заметил: когда я смотрел, то Россия забивала, а когда отворачивался – не забивала. И тогда я подумал: «Не буду смотреть последние два буллита». И это сработало!» – цитирует Келлера официальный сайт МЧМ.
Источник: Официальный сайт МЧМ-2017 Сообщить об ошибке
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