Ворачек: «Филадельфии» не хочется опускаться до борьбы за плей-офф, это тяжело

Форвард «Филадельфия Флайерз»после поражения от «Нью-Йорк Рейнджерс» (2:5) поделился мнением о неудачной серии команды.«Мы знаем, что нам нужно найти способ побеждать, потому что мы не хотим опускаться до борьбы за плей-офф. Если тратишь слишком много сил в марте, апреле и конце февраля, попадание в плей-офф истощает тебя.Мы хорошо играли в течение 10-матчевой победной серии, но она уже в прошлом. Нельзя думать о прошлом. Нужно сосредоточиться на предстоящих матчах», — цитирует Ворачека официальный сайт лиги.