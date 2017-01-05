Кожевников: США заслужили выход в финал, они создавали моменты, а мы отбивались

Двукратный олимпийский чемпионпрокомментировал поражение сборной России от команды США (3:4 Б) в полуфинале МЧМ и поделился ожиданиями от предстоящего матча за третье место, в котором подопечные Брагина встретятся со шведами. Встреча пройдёт 5 января. Начало — в 23:30 по мск.«Думаю, американцы были в любом случае вчера сильнее. Мы надеялись на ошибки и свои моменты. США больше заслужили выход в финал, они создавали моменты, а мы отбивались.Не знаю, что там произошло в серии буллитов у сборной России, тут надо разбираться с руководством, но я знал, что в полуфиналах будет по пять буллитов. Регламент был заранее объявлен, не знаю, почему такая ситуация возникла.Считаю, что Самсонов здорово провёл этот турнир, он наш сильнейший игрок, мы только благодаря ему дошли до серии буллитов. Наверное, после первых трёх буллитов психологически подсел, а фортуна повернулась в другую сторону.Будем надеяться, что сегодня ребята смогут оправиться и выиграть бронзу. Но вот все говорят: «Мы бились, сражались», а вообще, надо играть, хоккей — это игра. Местами она получалась. Шведы — играющая команда, вопрос в том, насколько хватит сопернику сил. Они классно катаются, но иногда им не хватает физики», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой.