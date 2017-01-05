Террьен: когда лидеры относятся к игре, как Радулов, остальные за ними тянутся

Главный тренер «Монреаль Канадиенс»после победы в матче с «Даллас Старз» (4:3 ОТ) прокомментировал игру нападающего«Радулов демонстрирует огромную страсть во время матчей. Он делает важные вещи, это ещё один парень, который отчаянно хочет побеждать. Когда у тебя такие лидеры команды c таким отношением к игре, вся остальная команда за ними тянется», — приводит слова Террьена официальный сайт Национальной хоккейной лиги.