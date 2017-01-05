Скончался член Зала славы НХЛ Милт Шмидт

Член Зала хоккейной славыскончался вчера в возрасте 98 лет, информирует официальный сайт лиги.Шмидт выиграл Кубок Стэнли в 1939 и 1941 годах в составе «Бостона». Позже он дважды завоевал главный трофей лиги в качестве генерального менеджера.Шмидт также был самым возрастным из оставшихся в живых бывших игроков НХЛ. Он стал единственным человеком, кому довелось побывать игроком, капитаном и генеральным менеджером «Бостона».Канадец был недавно включён в список 100 лучших игроков в истории НХЛ.