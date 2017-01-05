Пашков: Самсонову нужно убить в себе не только Кошечкина, но и Гашека

Олимпийский чемпион—1972поделился мнением об игре голкипера молодёжной сборной России и магнитогорского «Металлурга»«Самсонов интересный голкипер. Спокойный, уравновешенный, с отличными антропометрическими данными. Его перспективы очевидны. Естественно, при правильном отношении к профессии, большой работе.Хотим мы того или нет, но работа рядом с Василием Кошечкиным влияет на Самсонова. Я бы посоветовал Илье брать у своего старшего коллеги всё лучшее, например уверенность в своих силах, умение сыграть за счёт габаритов, кубковый характер и так далее. Но мне кажется, что Самсонов взял у Кошечкина и кое-какие отрицательные моменты.Впрочем, образно говоря, Самсонову нужно убить в себе не только Кошечкина, но и Доминика Гашека. Илья очень часто падает на оба колена, особенно в тех эпизодах, когда игра уходит за ворота. Ползать по вратарской на коленях — это типичная манера Гашека. Эффективно играть в этом ортодоксальном стиле мог только сам чех. Все остальные голкиперы становились его жертвами», — цитирует Пашкова Russia-Hockey.ru.