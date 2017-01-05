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События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Гуськов: буллиты — лотерея, честнее определять победителя в овертайме

5 января 2017, четверг. 16:00. Хоккей
Заслуженный мастер спорта, эксперт КХЛ ТВ Александр Гуськов прокомментировал поражение сборной России от команды США (3:4 Б) в полуфинале МЧМ и поделился ожиданиями от предстоящего матча за третье место, в котором подопечные Брагина встретятся со шведами. Встреча пройдёт 5 января. Начало — в 23:30 по мск.

«Игра с американцами была достойна финала, интрига до последних секунд была жива. Нужно отметить, что наши хоккеисты имели вчера огромные шансы победить. По игре было много хороших моментов, но и ошибки случались. Считаю, что буллиты — это лотерея, честнее определять победителя в овертайме. Неважно, в каком формате — «три на три» или «четыре на четыре». По буллитам — это самое обидное поражение для хоккеистов.

Не знаю, насколько сирена об окончании матча после трёх раундов буллитов повлияла на настрой наших хоккеистов, но организаторы не должны делать такие вещи, зная, что бросков всего пять. Это неподготовленность отдельно взятых людей, которые за это отвечают. Такого на уровне чемпионатов мира происходить не должно.
Самсонов потрудился вчера на славу, он истратил очень много сил в этом матче, да и по прошедшим играм Илья заслужил много лестных слов. Но нагрузка, которая легла на нашего вратаря, возможно, сказалась в серии буллитов. Здесь стоит учесть и мастерство американского хоккеиста. Глупо винить Самсонова в том, что мы не оказались в финале.

Учитывая, какой настрой был у наших ребят на все матчи, сегодня сборная России должна громко хлопнуть дверью. Очень хочется, чтобы шведы оказались биты нашими хоккеистами и мы выиграли медаль», — сказал Гуськов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Молодёжная сборная России - Хоккей Александр Гуськов МЧМ-2017
Новости. Хоккей
5 января 2017, четверг
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Как завершится матч Россия - Швеция за третье место на МЧМ?
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