Миловзоров: «Сибирь» пропускала из-за потери концентрации и переизбытка желания

Нападающий «Сибири»прокомментировал поражение от московского «Динамо» со счётом 2:5.«Мы вышли предельно заряженными на игру. Концентрированно работали по системе, реализовали большинство, всё складывалось нормально. А потом за минуту пропустили две шайбы — это был как холодный душ для нас перед перерывом. Серьёзно поговорили в раздевалке, но пара грубых ошибок — и счёт стал 1:4. Причина, наверное, в потере концентрации. Всё от переизбытка желания, дома хотим себя проявить.Ключевой момент — не шайба, которую не засчитали, а пропущенные нами голы. Хотелось бы сказать болельщикам, что при любом счёте гнали нас вперёд. Прессинг „Динамо“ сегодня сработал, хотя мы в раздевалке всегда говорим, что из зоны нужно выходить с ногами, а не отбрасываться», — передаёт слова Миловзорова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.