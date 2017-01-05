Свитов: за всю карьеру я не начал первым ни одной драки, не считаю себя бойцом

Капитан «Ак Барса» Александр Свитов поделился мнением, почему у него не сложилась карьера за океаном.
«Одной причины, почему там не сложилось, нет. Когда меня задрафтовали, я год пропустил. Была история с армией, когда нас со Станиславом Чистовым отправили в казармы. За сезон сыграл три игры. Спасибо Сергею Наильевичу Гимаеву, который тогда забрал нас во вторую команду ЦСКА и давал возможность поиграть. Хотя мы были под особым контролем и нам со Стасом запрещали везде играть. Что касается НХЛ, то там сразу попал к тренеру, который в итоге всех русских хоккеистов из своей команды разогнал. Я когда туда только приехал, мне сказали, что много игрового времени не получу: 6-7 минут за игру максимум.
Кто-то считает, что мало бьюсь за команду? Поймите, я, как хоккеист, на льду стараюсь делать всё то же самое, что и пятнадцать, и десять, и пять лет назад. А как это воспринимают люди – это уже другой вопрос. Ну что, я должен только драться, что ли, каждый матч? Я и бойцом никогда себя не считал и не считаю. Все ситуации игровые. Вообще, скажу так: я в своей карьере сам ни одной драки не начинал первым. Ни разу», — цитирует Свитова официальный сайт КХЛ.