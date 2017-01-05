«Йокерит» и СКА назвали составы на матч, Барабанов сыграет в первом звене

«Йокерит» и СКА определились с составами на матч в Хельсинки. В первом звене «армейцев» заявлен Александр Барабанов, а Сергей Плотников сыграет в третьем звене. Встреча начнётся в 19:30 мск, «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.
«Йокерит»:
Запольски (Хелениус);
Хухтала — Регин — О'Нилл, Риссанен — Дженовей;
Йоэнсуу — Хишон — Салминен, Яакола — Лаюнен;
Мяки — Ниеми — Йормакка, Ялванти — Лауридсен;
Марьямяки — Пильстрём — Анттила, Мякинен — Йенсен.
СКА:
Коскинен (Шестёркин);
Ковальчук — Дацюк — Барабанов, Яковлев — Войнов;
Гусев — Шипачёв — Дадонов, Чудинов — Белов;
Мозес — Коскиранта — Плотников, Рукавишников — Херсли;
Широков — Каблуков — Кетов, Юдин.