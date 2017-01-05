Хакимов: у «Кузни» были моменты, но надо в створ попадать

«Рад вернуться в Новокузнецк. Впечатления положительные, жаль, что не удалось выиграть. Вроде моменты были, напряжение держали всю игру. Очень рад вернуться и играть, помогать команде. В первой пропущенной шайбе было подставление, во второй — добивание. Большинство реализовали. Хорошо, что было много бросков, мне, наоборот, нравится. Когда мало бросков, играть тяжелее.
В первом периоде у нас были моменты, надо в створ попадать. Забили потом, но не смогли удержать счёт и выйти вперёд. Надо было реализовывать моменты, у нас тоже большинство было. Где-то нам не повезло, но везёт сильнейшим. Получается, „Локомотив“ был сильнее нас сегодня», — цитирует Хакимова пресс-служба клуба.