«Анахайм» продлил контракт с вратарём Токарски на один год

«Анахайм Дакс» договорились о продлении контракта с вратарём. Об этом сообщает обозреватель TVA Sports Рено Лавуа. Новое соглашение рассчитано на один год с зарплатой $ 650 тыс.27-летний Токарски выступает в НХЛ с сезона-2009/10, за это время он провёл 34 матча и одержал 10 побед с процентом отражённых бросков 90,4 и коэффициентом надёжности 2,84. В текущем сезоне он провёл за основную команду один матч, заменив Джона Гибсона в игре с «Коламбус Блю Джекетс». В АХЛ Токарски одержал 9 побед в 16 матчах с процентом отражённых бросков 88,9 и коэффициентом надёжности 3,29.