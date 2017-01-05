Аболс: стыдно, что «Лада» была абсолютно не готова играть

Главный тренер «Лады»подвёл итоги матча с «Трактором» (0:3).«Даже не знаю, что сказать. От раздевалки до зала для пресс-конференций дорога дальняя, но я так и не придумал, что сказать. Игра была со стороны одной команды – со стороны «Трактора». Хочу извиниться перед болельщиками за то безволие и за то, что не смог заставить команду играть. То, что мы были абсолютно не готовы играть, показал первый период, когда у нас было шесть минут в большинстве. Я уж молчу про моменты, там точного паса не было видно. Во втором периоде игра улучшилась, но пропустили „три на пять“. „Трактор“ не зря там, где они есть. Команда стабильная, пропускает мало. Да, в третьем периоде они сыграли немножко пассивно, но очень грамотно от обороны. Ничего не дали нам создать. Мы не были готовы играть. Стыдно.Мастрюков не готов играть в КХЛ. Надо его спросить, хочет он играть или нет. То, что он показал сегодня, – кажется, не хочет. Я понимаю, первая игра, может, я и жёстковато говорю, но если что-то не получается, то должно быть видно хотя бы желание», — цитирует Аболса пресс-служба челябинского клуба.