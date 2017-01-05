Самсонов займёт место в воротах сборной России в матче за бронзу МЧМ

Голкипер Илья Самсонов займёт место в воротах сборной России в матче за третье место на чемпионате мира с командой Швеции. Полностью состав выглядит следующим образом:
Самсонов (Красоткин);
Сидоров — Рыков, Полунин — Воробьев — Капризов;
Кудако — Сергачев, Гурьянов — Квартальнов — Карнаухов;
Воронков — Зборовский, Ураков — Беляев — Тренин;
Дронов, Юртайкин — Алексеев.
Матч между сборными России и Швеции начнётся в 23:30 мск, «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.
>>> Россия сыграет со Швецией в матче за третье место на МЧМ. LIVE