Фазель: полуфинал МЧМ-2017 Россия — США напомнил Олимпиаду в Сочи

Президент ИИХФподелился мнением о полуфинальном матче молодёжного чемпионата мира между сборными России и США, который завершился победой американцев по буллитам со счётом 4:3.«Эта игра мне напомнила Олимпиаду в Сочи, когда играли тоже сборные России и США. Тогда американец Ти Джей Оши стал звездой, а сейчас – Трой Терри в серии послематчевых буллитов. Уменьшение числа участников турнира? Мне вообще предлагают, чтобы играли 12 команд, а не 10. Был удивлён тем, как латвийцы хорошо сыграли с финнами, которые всех удивили.Я бы вообще всегда проводил МЧМ в Северной Америке, потому что молодёжный хоккей не так популярен в Европе. К тому же для игроков это уникальный опыт сыграть на таких классных аренах, где играют клубы НХЛ. Плюс канадское телевидение и показ матчей только повышают к нему внимание», — передаёт слова Фазеля корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.