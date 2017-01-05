Хартикайнен: Сведберг выручил «Салават» в буллитной серии

Нападающий «Салавата Юлаева»прокомментировал победу своей команды над «Ак Барсом» (2:1 Б).«Матчи с „Ак Барсом“ всегда очень важны, и я рад, что мы сегодня выиграли. В серии буллитов у нас в этом сезоне не всё получается, но сегодня Сведберг нас выручил, а Умарк забросил победную шайбу.Пятиматчевая серия поражений? Проблема определённо в наших головах. Надеюсь, сегодняшняя победа добавит нам уверенности. Почему у нас были три удаления, а у соперника ни одного — это вопрос к арбитрам, не ко мне», — цитирует Хартикайнена «Спорт Бизнес Online».