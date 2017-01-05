Бурмистров: я давно ждал этого шанса, в «Аризоне» начинаю всё с чистого листа

Новичок «Аризоны Койотс»отметил, что рад переходу из «Виннипег Джетс» и рассчитывает начать новую страницу в своей карьере.«Это большая возможность для меня, в новом 2017 году начинаю с чистого листа. Я очень рад, все мои друзья знают, что я ждал такого шанса. Не хочу оказывать на себя излишнее давление, просто хочу показывать свой хоккей и помогать команде», — цитирует Бурмистрова пресс-служба клуба.