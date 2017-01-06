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Капризов установил рекорд для российских игроков по количеству голов за один МЧМ

6 января 2017, пятница. 00:34. Хоккей
Нападающий молодёжной сборной России Кирилл Капризов установил рекорд для российских игроков по количеству голов за один МЧМ. В матче за бронзу с командой Швеции Капризов вывел нашу команду вперёд в начале второго периода. По восемь шайб за один турнир ранее в российской истории забивали Александр Королюк на МЧМ-1995 и Никита Филатов на МЧМ-2009.

Кроме того, нападающий Михаил Воробьёв установил рекорд по передачами для российских игроков — 10. До этого он делил его с Наилем Якуповым (МЧМ-2012). Если брать советскую историю, то лучший результат у Павла Буре — 12 шайб на МЧМ-1991, а Воробьёв сравнялся с Александром Могильным, который отдал 10 передач на МЧМ-1988.

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча Россия — Швеция.

>>> Россия сыграет со Швецией в матче за третье место на МЧМ. LIVE
Гол Капризова также можно посмотреть здесь.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Молодёжная сборная России - Хоккей Кирилл Капризов Михаил Воробьёв МЧМ-2017
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Победой Швеции в овертайме или по буллитам
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