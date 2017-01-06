Капризов установил рекорд для российских игроков по количеству голов за один МЧМ

Кроме того, нападающий Михаил Воробьёв установил рекорд по передачами для российских игроков — 10. До этого он делил его с Наилем Якуповым (МЧМ-2012). Если брать советскую историю, то лучший результат у Павла Буре — 12 шайб на МЧМ-1991, а Воробьёв сравнялся с Александром Могильным, который отдал 10 передач на МЧМ-1988.
«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча Россия — Швеция.
>>> Россия сыграет со Швецией в матче за третье место на МЧМ. LIVE
Гол Капризова также можно посмотреть здесь.