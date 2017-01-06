Вудкрофт: в ключевых моментах «Северсталь» оказалась сильнее минского «Динамо»

«Поздравляю Александра и его команду с победой. Это была хорошая выездная игра для них. Они играли просто, вышли и сражались весь матч. В ключевых моментах игры они оказались сильнее нас. После эмоциональной победы в прошлом матче, мы хотели выйти на эту игру такими же заряженными, как и на прошлую игру, потому что эти три очка ничем не отличаются от трёх очков в прошлой или будущей игре. Нам понадобилось какое-то время, чтобы войти в игру. Несмотря на то, что мы перебросали оппонента, мы играли не совсем в свою игру. Мы – команда, которая должна просачиваться в зону соперника, сражаться в углах площадки, чтобы создавать опасные моменты. Я не думаю, что мы были достаточно хороши в этом сегодня. Да, в третьем периоде у нас это стало получаться, мы начали показывать свою силу, но этого было недостаточно.
Это был хороший урок для нас. Как я сказал игрокам: „Хорошие команды знают, как добиваться побед каждый вечер. Они остаются спокойными и просто делают своё дело каждый вечер“. Это то, чему нам стоит научиться перед тем, как войти в стадию плей-офф», — цитирует Вудкрофта пресс-служба клуба.