Фолиньо: когда я пришёл в «Коламбус», очень хотел, чтобы его стали уважать

Капитан «Коламбус Блю Джекетс»поделился мнением о 16-матчевой победной серии команды.«Такое количество побед пригодится в перспективе, но нам нельзя останавливаться. Нельзя успокаиваться. Мы хотим стать ещё лучше. Речь идёт об уважении. Мы понимаем, что в прошлом году не могли рассчитывать на то, что к нам будут относиться с уважением. Мы в течение нескольких лет серьёзно работали над этим и сами всё испортили. Это серьёзно беспокоило меня и многих ребят в команде. Когда я пришёл в команду, я очень хотел изменить ситуацию, хотел, чтобы её стали уважать. Не бояться, а именно уважать. Мы сейчас на правильном пути, но ещё не добились этого. Хотя это уже не прежний „Коламбус“. Мы сделали большой шаг вперёд к тому, чтобы стать новой командой.Это замечательная серия, приятно, что я принял в ней участие, но регулярный сезон стартовал не так давно. Так будем считать её пробой пера, которая позволит ребятам понять самих себя, понять на что они способны. Я знаю, что в плей-офф будут совсем другие ощущения, там будет совсем другая игра. Некоторые из нас в плей-офф не играли и этот опыт поможет им справиться с новой для них ситуацией», — приводятся слова Фолиньо на официальном сайте НХЛ.