Ржига: «Слован» должен был выигрывать, но форвардам не хватило смелости

Главный тренер братиславского «Слована»прокомментировал поражение от китайского клуба «Куньлунь Ред Стар» (1:2 в овертайме).«Печально так начинать матчи, мы не были активны в первом периоде, и это отразилось на дальнейшем ходе матча. Мы забили, очень хорошо действовали в обороне, но мы боялись атаковать. Мы избегали выходов два-в-одного, это стоило нам двух очков. Мы должны были выигрывать этот матч, но нападающим не хватило смелости. Могу пересчитать на пальцах только одной руки теми форвардами, кем я был доволен», — передаёт слова Ржиги корреспондент «Чемпионата» Рихард Вайнфортнер.