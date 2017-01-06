Воробьёв: победили Швецию благодаря воле и характера, бились за страну

Нападающий молодёжной сборной Россиипрокомментировал победу над Швецией (2:1 ОТ) в матче за третье место на МЧМ-2017.«Так получилось, что десять передач отдал на турнире, но сам не забил. Когда партнёры отдавали пасы, не реализовывал моменты, а я когда отдавала, то наоборот. В каких-то матчах я смотрелся слабее, и ребята мне помогали. Спасибо большое партнёрам.Сегодня смогли победить благодаря воле и характеру! Мы выходили биться за страну с сумасшедшим настроем, силы нужно было доставать хоть откуда», — сказал Воробьёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Романом Соловьёвым.