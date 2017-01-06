Гурьянов: я даже не видел своего гола, заметил, что судья показал руку на ворота

Нападающий сборной России, забивший победную шайбу в овертайме матча со шведами (2:1) поделился эмоциями от завоевания бронзовых наград МЧМ-2017.«Первый защитник был с шайбой. Я пошёл на него, он скинул второму защитнику. У второго она замешкалась, я выбил и с неудобной руки бросил, как мог. Шайба зашла в «домик». Просто повезло. Я заметил, что судья показал руку на ворота, а сам даже не видел своего гола. Эти дни дались очень тяжело, как в эмоциональном, так и в физическом плане. Но хорошо, что все мы выдержали. Спасибо парням, тренерскому штабу, болельщикам.Самсонов – в порядке, молодчик. Он нас тащил. Первая звезда матча. Против американцев тяжёлая игра, сейчас тоже. Мы семья и один кулак», — сказал Гурьянов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Романом Соловьёвым.