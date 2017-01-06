Рыков: мы настроились, вышли и добыли медали, а Самсонов — лучший в мире!

Защитник молодёжной сборной Россиирассказал о своих впечатлениях после победы в овертайме над шведами в матче за бронзовые медали МЧМ со счётом 2:1.«Постарались побыстрее забыть игру с американцами. Сегодня был матч за медали. Мы настроились, вышли и добыли их. Самсон, как ни крути, лучший в мире! Большой вратарь, для нас он — больше, чем пол-команды. У нас все вратари очень хорошие.Мы вчера проделали много работы, сегодня выстояли в меньшинстве. За счёт работы нам повезло. Работали единым коллективом, и нам это помогло. Конечно, мы ехали сюда за золотом, но не получилось немного», — сказал Рыков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Романом Соловьёвым.