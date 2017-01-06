Брагин: после матча с США нам удалось правильно подготовить ребят

Главный тренер молодёжной сборной России Валерий Брагин подвёл итоги выступлению команды на МЧМ-2017, на котором россияне завоевали бронзовые медали.
«Первый раз играет за бронзовые медали, новая ситуация. Самое важное было после вчерашнего матча правильно подготовить ребят и я считаю это нам удалось, что с новыми эмоциями они вышли на матч. Сегодня удача повернулась к нам, а вчера отвернулась», — приводит слова Брагина корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.
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