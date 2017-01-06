Воробьёв стал лучшим ассистентом в истории МЧМ, не забившим шайбы за турнир

Форвард молодёжной сборной России Михаил Воробьёв стал лучшим ассистентом в истории чемпионатов мира, не забившим ни одной шайбы за турнир.
5 января сборная России в матче за третье место переиграла команду Швеции со счётом 2:1. По итогам турнира Воробьёв набрал 10 (0+10) очков, ни разу не отличившись.
Этот результат стал лучшим в истории среди игроков, которые набирали большое количество результативных баллов, но не забрасывали шайбы. Прежний лучший результат делили в 9 передач без голов делили россиянин Наиль Якупов, финн Олли Юолеви, чех Иржи Шлегр и швед Йенс Ёлинг.
Кроме этого Воробьёв повторил рекорд среди отечественных хоккеистов Александра Могильного по передачам за один МЧМ.