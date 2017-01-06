«Вашингтон» разгромил «Коламбус» и прервал 16-матчевую победную серию

«Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата НХЛ на домашнем льду разгромил «Коламбус Блю Джекетс» со счётом 5:0.В первом периоде воротапоразили Даниэль Винник и Джон Карлссон, которому ассистировал. После перерыва Нейт Шмидт с передачисделал счёт 3:0 в пользу хозяев, а Андре Бураковски снял вопрос о победителе матча.На 46-й минуте Бобровский пропустил пятую шайбу после броска Джастина Уильямса с передачи Кузнецова и был заменён на Кёртиса Макэлинни.«Кэпиталз» прервали победную серию «Коламбуса», которая продолжалась 16 матчей.