«Вашингтон» разгромил «Коламбус» и прервал 16-матчевую победную серию

«Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата НХЛ на домашнем льду разгромил «Коламбус Блю Джекетс» со счётом 5:0.
В первом периоде ворота Сергея Бобровского поразили Даниэль Винник и Джон Карлссон, которому ассистировал Евгений Кузнецов. После перерыва Нейт Шмидт с передачи Александра Овечкина сделал счёт 3:0 в пользу хозяев, а Андре Бураковски снял вопрос о победителе матча.
На 46-й минуте Бобровский пропустил пятую шайбу после броска Джастина Уильямса с передачи Кузнецова и был заменён на Кёртиса Макэлинни.
«Кэпиталз» прервали победную серию «Коламбуса», которая продолжалась 16 матчей.