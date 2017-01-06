Хет-трик Маруна помог «Эдмонтону» победить в Бостоне

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» на выезде выиграл у «Бостон Брюинз» со счётом 4:3.В первом периоде команды обменялись точными броскамии Колина Миллера. На 31-й минуте Патрис Бержерон вывел «Бостон» вперёд, но удержать лидерство хозяева не сумели. Марун до перерыва восстановил равновесие, а в заключительной Райан Ньюджент-Хопкинс сделал счёт 3:2 в пользу «Ойлерз».Марун упрочил лидерство своей команды, оформив хет-трик, после чего итоговый счёт встречи установил Давид Крейчи.