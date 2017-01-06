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Хет-трик Маруна помог «Эдмонтону» победить в Бостоне

6 января 2017, пятница. 05:54. Хоккей
В матче регулярного чемпионата НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» на выезде выиграл у «Бостон Брюинз» со счётом 4:3.

В первом периоде команды обменялись точными броскамиПатрика Маруна и Колина Миллера. На 31-й минуте Патрис Бержерон вывел «Бостон» вперёд, но удержать лидерство хозяева не сумели. Марун до перерыва восстановил равновесие, а в заключительной Райан Ньюджент-Хопкинс сделал счёт 3:2 в пользу «Ойлерз».

Марун упрочил лидерство своей команды, оформив хет-трик, после чего итоговый счёт встречи установил Давид Крейчи.

НХЛ - регулярный чемпионат
06 января 2017, пятница. 03:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
3 : 4 1:1, 1:1, 1:2
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 – Марун (Макдэвид, Драйзайтль) – 01:08 (5x5), 1:1 – Миллер (Чарник, Круг) – 07:16 (5x5), 2:1 – Бержерон (Пастрняк, Миллер) – 30:43 (5x5), 2:2 – Марун (Гриба, Макдэвид) – 33:09 (5x5), 2:3 – Ньюджент-Хопкинс (Беннинг) – 40:14 (5x5), 2:4 – Марун – 49:02 (5x5), 3:4 – Крейчи (Бержерон, Маршан) – 57:04 (5x3)
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Бостон Брюинз Эдмонтон Ойлерз
Новости. Хоккей
6 января 2017, пятница
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