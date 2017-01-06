Капризов стал лучшим снайпером и бомбардиром МЧМ-2017

Капитан молодёжной сборной России по хоккею Кирилл Капризов стал лучшим снайпером и бомбардиром молодёжного чемпионата мира 2017 года в Монреале и Торонто.
В семи матчах турнира Капризов набрал 12 (9+3) очков, столько же баллов набрал швед Александр Нюландер, но у того меньше заброшенных шайб.
Капризов выиграл и снайперскую гонку, установив рекорд среди российских хоккеистов на МЧМ.
По итогам турнира сборная России завоевала бронзовые медали, обыграв в решающем матче сборную Швеции (2:1 в овертайме). В решающей встречи турнира между сборными США и Канады после трёх периодов счёт ничейный (4:4) и никто из хоккеистов не сможет обогнать Капризова.