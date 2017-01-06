Сборная США стала чемпионом МЧМ-2017, по буллитам одолев Канаду

Сборная США стала победителем молодёжного чемпионата мира по хоккею. Основное время финального матча с Канадой завершилось со счётом 4:4, а чемпион определился в серии буллитов.В первом периоде ворота американцев по разу поразили Тома Шабо и Жереми Лозон. После перерыва Чарли Макэвой и Киффер Беллоуз восстановили равновесие.На старте заключительной трети Канада вновь повела с перевесом в два гола (отличились Николя Руа и Мэтью Жозеф), однако удержать лидерство хозяева турнира не сумели. Беллоуз и Колин Уайт сделали счёт равным — 4:4. Игра перешла в овертайм, который победителя не выявил, а в серии буллитов, как и в матче с Россией днём ранее, победили американцы. Единственным игроком, реализовавшим свою попытку, стал Трой Терри.