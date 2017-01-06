«Бостон» хочет выменять у «Колорадо» Ландескога

Форвард «Колорадо Эвеланш»попал в сферу интересов «Бостон Брюинз». «Медведи» вступили в переговоры по поводу возможного перехода 24-летнего шведского нападающего. В ответ генеральный менеджер «Эвеланш» Джо Сакик попросил включить в сделку 19-летнего защитника Брэндона Карло, однако такой вариант обмена бостонцев не устроил, сообщает Bleacher Report.В качестве альтернативы «Брюинз» могут предложить взамен 19-летнего чешского защитника Якуба Зборжила, 20-летнего форварда Джейка ДеБраска, 23-летнего защитника Джозефа Морроу и выбор в первом раунде драфта. «Колорадо», в свою очередь, готов и дальше выслушивать предложения по Ландескогу, чей годовой оклад составляет в среднем $ 5,5 млн, а контракт рассчитан ещё на 4 сезона.В 28 матчах текущего чемпионата НХЛ на счету шведского игрока 12 (6+6) очков.