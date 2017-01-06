Швеция U20 – Россия U20: все голы и опасные моменты матча за третье место МЧМ

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175 лет назад
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6 января 2017, пятница. 09:22.
Хоккей
Молодёжная сборная России завоевала бронзовые медали
МЧМ-2017
. В матче за третье место россияне обыграли шведов — 2:1 в овертайме.
«Чемпионат» предлагает видео голов и опасных моментов матча за третье место молодёжного чемпионата мира.
>>> Рекорд Капризова и феерия Гурьянова. Россия вырвала бронзу МЧМ
Источник:
«Чемпионат»
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Теги
Молодёжная сборная России - Хоккей
МЧМ-2017
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Новости. Хоккей
6 января 2017, пятница
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Кто лучший игрок сборной России на МЧМ-2017?
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