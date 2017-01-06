Торторелла: я горжусь «Коламбусом»

Главный тренер «Коламбус Блю Джекетс»подвёл итоги матча регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтон Кэпиталз» (0:5), в котором прервалась 16-матчевая победная серия «мундиров».«Честно говоря, я думаю, что первые 30 минут мы смотрелись хорошо, но не смогли подобрать ключ к Холтби. Он сделал несколько отличных сейвов в ключевые моменты, а потом мы как-то потеряли себя.У нас хорошая команда. Я горжусь ей. Завтра выходной, а потом всё начнётся сначала», — цитирует тренера официальный сайт НХЛ.